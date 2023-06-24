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Блинкен обсудил ситуацию в России с G7 и Евросоюзом

Блинкен обсудил с коллегами из G7 и главой дипломатии ЕС Боррелем ситуацию в России
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с главами МИД стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) по поводу текущей ситуации в России. Об этом сообщил его пресс-секретарь Мэтью Миллер, передает пресс-служба Госдепартамента.

Кроме того, Блинкен поговорил на ту же тему с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам Жозепом Боррелем.

«Госсекретарь Блинкен повторил, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов не изменится. Соединенные Штаты будут поддерживать тесную координацию с союзниками и партнерами по мере развития ситуации», — говорится в сообщении.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК и пообещал ответить на это. В Минобороны это заявление опровергли, назвав провокацией. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»). 24 июня основатель ЧВК сообщил, что его силы блокировали Ростов-на-Дону и контролируют военные объекты. Позднее власти заявили, что техника ЧВК «Вагнер» вошла в Липецкую область.

Президент Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством и ударом в спину и пообещал, что организаторы «мятежа» ответят за содеянное. Глава государства обсудил произошедшее с президентами Белоруссии, Казахстана, Турции, Узбекистана. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность помочь в урегулировании ситуации.

О ситуации в России был проинформирован президент США Джо Байден, сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Адам Ходж, передает CNN.

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