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Песков сообщил, что Путин работает в Кремле

Песков: Путин продолжает работать в Кремле
Обстановка у здания &laquo;ЧВК Вагнер Центр&raquo; в Санкт-Петербурге
Обстановка у здания «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге (Фото: Сергей Зимин / РБК)

Президент России Владимир Путин находится в Кремле, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения в телеграм-каналах о том, что борт с президентом направился в Санкт-Петербург.

«Путин работает в Кремле», — сказал Песков.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил российских военных в ракетном ударе по лагерю ЧВК, в результате чего «погибло огромное количество бойцов», и пообещал ответить на это. В Минобороны назвали слова бизнесмена провокацией. Против него возбудили дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»).

Утром 24 июня президент выступил с обращением в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Путин назвал его действия «предательством» и «ударом в спину», а также пообещал «неминуемое наказание» тем, кто «встал на путь предательства».

Также Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и «проинформировал его о ситуации в России», передал близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Кремль о разговоре двух лидеров не сообщал.

Позже пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Путин обсудил ситуацию и с Касымом-Жомартом Токаевым. Токаев назвал происходящие события «внутренним делом России», но отметил, что конституционный порядок является непременным условием поддержания правопорядка. Российский президент в ответ поблагодарил его за проявленное понимание.

Следом Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции поддержал действие российских властей, сообщила пресс-служба Кремля.

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