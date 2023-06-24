Путин выступил с обращением. Видео

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23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны назвало заявление Пригожина не соответствующим действительности и провокацией. В отношении основателя ЧВК «Вагнер» возбудили уголовное дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). ФСБ призвало бойцов ЧВК не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина.

Утром 24 июня Пригожин выступил с утверждением, что Ростов заблокирован ЧВК «Вагнер» и «под контролем находятся военные объекты, в том числе аэродром». Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об отмене в городе массовых мероприятий и призвал жителей не покидать дома. Массовые мероприятия отменены также в Липецкой и Воронежской областях.

В Москве и Подмосковье введен режим контртеррористической операции (КТО). «Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.