Путин созвонился с Лукашенко и рассказал о ситуации в России

Путин позвонил Лукашенко и рассказал о ситуации в России

Путин в телеобращении 24 июня назвал действия ЧВК «Вагнер» и его основателя Евгения Пригожина «военным мятежом», «предательством» и «ударом в спину»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин утром 24 июня позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко, передает близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого». Кремль о разговоре двух лидеров не сообщал.

«Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», — сообщает пресс-служба белорусского президента.

Других деталей беседы не приводится.

Путин 24 июня выступил с телеобращением в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер». Ее основатель Евгений Пригожин накануне обвинил российских военных в ударе по лагерю частной военной компании (Минобороны это опровергло и назвало провокацией), а на следующий день сообщил о действиях сил ЧВК в Ростове-на-Дону. Против Пригожина заведено уголовное дело об организации мятежа (ст. 279 УК РФ).

«Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это», — сказал президент. Действия Пригожина и ЧВК «Вагнера» он назвал «предательством» и «ударом в спину», а также пообещал «жесткие действия» со стороны властей.