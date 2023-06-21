Песков назвал слова Байдена о Си компенсацией за примирительные заявления

Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Тот факт, что президент США Джо Байден сразу после поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Китай назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, свидетельствует о противоречивости и непредсказуемости американской внешней политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК с брифинга.

«С одной стороны, конечно, это весьма противоречивое проявление внешней политики США, которое говорит о большом элементе непредсказуемости. С другой стороны, и о продолжении таких менторских проявлений во внешней политике США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств», — сказал Песков.

Он предположил, что заявление Байдена стало «непонятной компенсацией» за «примирительные заявления», сделанные сторонами во время и после визита Блинкена.

«Впрочем, это их дело. Это их дело. У нас есть свои плохие отношения с США и свои очень хорошие отношения с КНР», — заключил Песков.

Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором», комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами. По словам Байдена, Си был обескуражен случившимся, потому что не знал об этой миссии. «Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Оно сбилось с курса», — сказал он. В китайском МИДе назвали высказывание политической провокацией.

Слова американского лидера прозвучали на следующий день после визита Блинкена в Китай, где госсекретарь провел встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом, куратором китайской дипломатии Ван И, а затем и с Си Цзиньпином.

Находясь в Пекине, Блинкен предложил «закрыть главу» с инцидентом с аэростатом. Саму поездку он оценил как важный шаг для стабилизации двусторонних отношений. Цинь Ган в свою очередь заявил, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на самой низкой точке за всю историю и это не соответствует интересам КНР.

И Си, и Байден заявляли о прогрессе, достигнутом на переговорах Блинкена в Китае.