Блинкен предложил «закрыть главу» со сбитым китайским воздушным шаром

Госсекретарь США Блинкен после визита в Китай предложил «закрыть главу» с шаром-шпионом

Госсекретарь США отметил, что его поездка в Пекин стала «важным началом» в стабилизации отношений между двумя странами

Энтони Блинкен (Фото: Leah Millis / Reuters)

Инцидент с китайским шпионским зондом должен уйти в прошлое, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Такое мнение он высказал в интервью NBC News по итогам визита в Китай.

Глава Госдепартамента отметил, что его поездка в Пекин стала «важным началом» в стабилизации отношений между двумя странами.

«Эта глава [с китайским воздушным шаром, сбитым над территорией США в феврале] должна быть закрыта», — сказал Блинкен.

Неопознанный воздушный шар засекли над штатом Монтана, где расположены база ВВС США Мальмстрем и шахты ядерных ракет, в начале февраля. Американские военные позднее сбили его над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины. Министр обороны Ллойд Остин заявлял, что Китай использовал аэростат для слежки за американскими стратегическими объектами. Китайские власти настаивали на том, что это был метеозонд, который сбился с курса, и отрицали, что использовали его в шпионских целях.

Блинкен должен был поехать в Китай еще в феврале, но отменил поездку из-за инцидента с шаром. В апреле издание Politico писало, что Пекин фактически заморозил контакты с американским руководством после того, как Соединенные Штаты сбили китайский зонд. Так, по данным издания, был отложен визит Блинкена в Пекин и не состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина.