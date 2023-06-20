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Байден увидел прогресс в отношениях Китая и США после визита Блинкена

Байден: прогресс в отношениях с Китаем был достигнут после поездки Блинкена в Пекин

Президент США Джо Байден увидел прогресс в отношениях между США и Китаем после того, как госсекретарь Энтони Блинкен совершил двухдневный визит в Пекин, во время которого провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

«Он [Блинкен] проделал чертовски хорошую работу. Мы на правильном пути. <...> Неважно, что я чувствую по этому поводу. Вы знаете, что это было сделано. Вы можете спросить, насколько был достигнут прогресс», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, что он чувствует после переговоров Блинкена и Си Цзиньпина (цитата по Bloomberg).

Президент добавил, что поддерживал с Блинкеном контакт через своего советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Госсекретарь США прибыл в Китай 19 июня и встретился с председателем страны Си Цзиньпином в Пекине. Их встреча длилась 35 минут, она завершала двухдневный визит. В преддверии поездки Блинкен говорил, что у Госдепартамента три цели: установить двусторонние каналы связи и предотвратить конфликт в соперничестве двух стран, выступить в защиту интересов и ценностей США и изучить сферы, в которых возможно было бы установить транснациональное сотрудничество. По мнению Блинкена, все три цели были выполнены, хотя еще есть над чем работать. «Я хочу подчеркнуть, что ничего из этого не решается одним визитом, одной поездкой, одним разговором. Это процесс», — отметил Блинкен.

Блинкен добавил, что его поездка в Пекин стала «важным началом» в стабилизации отношений США и Китая, и что странам следует «закрыть главу» с воздушным шаром-шпионом, из-за которого в начале февраля госсекретарю пришлось отложить свой визит. «Это начинается с коммуникации, взаимодействия между правительствами», — обозначил он.

Глава Китайской народной республики оценил переговоры как удавшиеся. «Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», — сказал Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном. Он выразил надежду, что визит американского госсекретаря «внесет больший вклад в стабилизацию американо-китайских отношений».

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политик, президент США

20 ноября 1942 года
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