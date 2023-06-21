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МИД Китая назвал политической провокацией слова Байдена о Си Цзиньпине

МИД КНР: слова Байдена о Си Цзиньпине являются политической провокацией
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Пекин выразил протест из-за слов президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает Bloomberg.

«Это противоречит базовым фактам и дипломатическим протоколам, серьезно оскорбляет политическое достоинство Китая и равносильно публичной политической провокации. Китай выражает свои сильные недовольство и протест», — заявила она.

Накануне Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором». Так американский лидер прокомментировал историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами. По словам Байдена, Си был обескуражен случившимся, потому что не знал об этой миссии. «Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Оно сбилось с курса», — сказал президент Соединенных Штатов.

В начале февраля над штатом Монтана, где находится база ВВС США Мальмстром, заметили воздушный шар. В Вашингтоне сочли, что это китайский разведывательный аэростат. Позже аппарат оказался над территорией Северной и Южной Каролины. 4 февраля он отлетел к океану, на безопасное расстояние от берега, и его сбили американские военные. Власти Китая заверили, что зонд применялся в метеорологических целях и случайно залетел на территорию США, так как отклонился от курса. После уничтожения аппарата в Пекине выразили протест и предупредили, что оставляют за собой право на любую реакцию.

В апреле The Washington Post со ссылкой на секретные документы сообщила, что разведка США обнаружила еще четыре китайских аэростата, которые, предположительно, использовались для шпионажа.

18–19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Он провел встречу с главой МИД КНР Цинь Ганом, куратором китайской дипломатии Ван И, а затем с Си Цзиньпином. Это был первый визит такого высокопоставленного американского чиновника в Китай за пять лет.

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Обе стороны положительно оценили переговоры. Пекин сообщил, что отношения двух государств находятся на низшей точке, однако отметил, что переговоры велись откровенно и содержательно. Блинкен предложил перевернуть страницу с историей об аэростатах, а свой визит в Пекин он назвал важным началом стабилизации отношений США и Китая.

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Си Цзиньпин фото

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

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