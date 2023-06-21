Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 92,07 (+0,28) Инвестиции, 20 июн, 16:26 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 84,23 (+0,25) Инвестиции, 20 июн, 16:26
Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ на торском направлении в ДНР Политика, 05:43
Финляндия откажет в помощи странам, поддержавшим Россию Политика, 05:16
Пропавшую в 2022 году в Вене гражданку Австрии нашли во Владивостоке Общество, 05:13
Минстрой предложил субсидировать молодежи половину стоимости аренды жилья Общество, 04:44
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором Политика, 04:27
Глава ОСК назвал срок передачи ВМФ двух атомных подводных лодок Политика, 04:04
МИД Германии сообщил о новом после в России Политика, 03:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Разработчик рассказал о российской «подлодке будущего» Политика, 03:38
На западе Украины запретили госпитализацию мужчин без одобрения военкомов Политика, 03:12
NBC сообщил о признаках «циклической усталости» у пропавшего батискафа Общество, 03:04
Минфин поддержал идею о минимальных ценах на пиво и сидр Бизнес, 02:35
В НАТО предупредили Британию об утрате военного влияния Политика, 02:20
Латвийская «дочка» Swedbank выплатит США $3,4 млн за переводы в Крым Политика, 02:09
Реставраторы сообщили о «неидеальной» влажности при хранении «Троицы» Общество, 01:41
Политика ,  
0 

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Байден сказал, что не быть в курсе происходящего — позор для диктаторов, и потому Си Цзиньпин был удивлен появлением китайских аэростатов в небе над США. Накануне из Пекина вернулся Блинкен, пытавшийся уладить противоречия сторон
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Китайский лидер Си Цзиньпин был обескуражен, когда США обнаружили над своим воздушным пространством китайские аэростаты и сбили их, поскольку не знал об этой миссии, заявил американский президент Джо Байден на мероприятии по сбору средств в Калифорнии, пишет Reuters.

«Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Он был сбит с толку», — добавил Байден.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен завершил поездку в Китай, где встретился с главой МИД Цинь Ганом, куратором китайской дипломатии Ван И, а затем — с Си Цзиньпинем. Стороны отмечали, что разговоры велись откровенно и содержательно. Пекин сообщил, что отношения двух государств находятся на низшей точке.

Блинкен предложил перевернуть страницу с историей об аэростатах, а свой визит в Пекин он назвал важным началом стабилизации отношений США и Китая. «Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», — оценил результаты переговоров китайский лидер.

Одобрил результаты поездки госсекретаря и Байден. Он сказал, что Вашингтон и Пекин «на правильном пути», есть прогресс.
 

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джо Байден Си Цзиньпин США Китай диктатор
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Си Цзиньпин фото

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
Материалы по теме
Кремль не нашел поводов для беспокойства в поездке Блинкена в Китай
Политика
Китай отказал США в компромиссе по Тайваню
Политика
МИД Китая обвинил США в подстрекательстве военного конфликта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter