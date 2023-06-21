Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Байден сказал, что не быть в курсе происходящего — позор для диктаторов, и потому Си Цзиньпин был удивлен появлением китайских аэростатов в небе над США. Накануне из Пекина вернулся Блинкен, пытавшийся уладить противоречия сторон

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Китайский лидер Си Цзиньпин был обескуражен, когда США обнаружили над своим воздушным пространством китайские аэростаты и сбили их, поскольку не знал об этой миссии, заявил американский президент Джо Байден на мероприятии по сбору средств в Калифорнии, пишет Reuters.

«Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Он был сбит с толку», — добавил Байден.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен завершил поездку в Китай, где встретился с главой МИД Цинь Ганом, куратором китайской дипломатии Ван И, а затем — с Си Цзиньпинем. Стороны отмечали, что разговоры велись откровенно и содержательно. Пекин сообщил, что отношения двух государств находятся на низшей точке.

Блинкен предложил перевернуть страницу с историей об аэростатах, а свой визит в Пекин он назвал важным началом стабилизации отношений США и Китая. «Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», — оценил результаты переговоров китайский лидер.

Одобрил результаты поездки госсекретаря и Байден. Он сказал, что Вашингтон и Пекин «на правильном пути», есть прогресс.

