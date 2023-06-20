Нарышкин счел правильным говорить о контрнаступлении НАТО на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 91,8 (+0,16) Инвестиции, 19 июн, 16:23 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 83,99 (+0,34) Инвестиции, 19 июн, 16:23
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 14:33
Первая страна бывшего СССР легализовала однополые браки Политика, 14:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:26
Песков не стал комментировать «чувствительную тему» обмена бойцов «Азова» Политика, 14:17
Забудьте пароли: зачем бизнесу универсальный ID для пользователей Тренды, 14:17
В «Зените» назвали слухами сообщения об интересе «Ювентуса» к Малкому Спорт, 14:14
Шестой сезон «Черного зеркала». Почему сериал получился очень странным Life, 14:13
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Продавцы и менеджеры по продажам уходят: в чем ошибки подбора и адаптации Pro, 13:59
Роман Ротенберг назвал задачей СКА и сборной «играть лучше, чем «Вегас» Спорт, 13:52
Шойгу назвал число атак ВСУ с начала контрнаступления Политика, 13:51
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 13:45
Telegram оштрафовали на ₽4 млн за неудаление фейков о военной операции Общество, 13:44
Лидер «Несчастного случая» извинился за средний палец полицейскому Общество, 13:41
Дмитрий Нагиев вернется к роли Чикатило в сериале про ангарского маньяка Life, 13:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Нарышкин счел правильным говорить о контрнаступлении НАТО на Украине

Нарышкин: Москва сдерживает контрнаступление НАТО, которое использует украинские войска
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Российские войска сейчас сдерживают контрнаступление группировки НАТО, использующей украинских солдат в качестве живой силы, заявил глава СВР Сергей Нарышкин на общем собрании Российского исторического общества.

«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», — сказал он.

Как заявил российский президент Владимир Путин, Украина начала контрнаступление 4 июня. Российское Минобороны в последние дни сообщает об активных наступательных действиях ВСУ на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях, российские военные отражают атаки украинских.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ВСУ в контрнаступлении встречают серьезное сопротивление. 20 июня он рассказал о продвижении украинской армии вперед.

16 июня Путин заявил, что Украина за время наступления потеряла почти 190 танков и более 400 бронемашин разных классов, все они были завезены «извне». Например, Минобороны отчитывалось, что среди потерь Киева в технике были немецкие танки Leopard и американские боевые машин пехоты Bradley. Как указывал Путин, перечисленная западная техника «прекрасно горит», потери ВСУ «приближаются к катастрофическим», а Россия «несет в десять раз меньше потерь, чем Украина».

Сложности в наступлении украинской армии отмечали и на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл его испытанием для ВСУ и подчеркивал, что Украина нуждается в продолжении военных поставок НАТО.

Читайте на РБК Pro
«Почему так поздно в джуны?» Что ответить на некорректный вопрос эйчара
Революция iPhone или могила Google Glass. Что обещает MR-гарнитура Apple
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией
Как японец стал миллиардером, применив нейросеть для поглощения компаний

«Там, где сегодня происходят наши действия, очень заминирована россиянами территория. Мы двигаемся так, чтобы сохранять жизнь военных. Поэтому, возможно, кому-то кажется, что это медленно. Партнеры это понимают», — сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Нарышкин счел правильным говорить о контрнаступлении НАТО на Украине
Нарышкин счел правильным говорить о контрнаступлении НАТО на Украине

Теги
Украина НАТО ВСУ Сергей Нарышкин СВР
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Кулеба рассказал, когда Украине будет достаточно оружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter