Нарышкин счел правильным говорить о контрнаступлении НАТО на Украине

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Российские войска сейчас сдерживают контрнаступление группировки НАТО, использующей украинских солдат в качестве живой силы, заявил глава СВР Сергей Нарышкин на общем собрании Российского исторического общества.

«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», — сказал он.

Как заявил российский президент Владимир Путин, Украина начала контрнаступление 4 июня. Российское Минобороны в последние дни сообщает об активных наступательных действиях ВСУ на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях, российские военные отражают атаки украинских.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ВСУ в контрнаступлении встречают серьезное сопротивление. 20 июня он рассказал о продвижении украинской армии вперед.

16 июня Путин заявил, что Украина за время наступления потеряла почти 190 танков и более 400 бронемашин разных классов, все они были завезены «извне». Например, Минобороны отчитывалось, что среди потерь Киева в технике были немецкие танки Leopard и американские боевые машин пехоты Bradley. Как указывал Путин, перечисленная западная техника «прекрасно горит», потери ВСУ «приближаются к катастрофическим», а Россия «несет в десять раз меньше потерь, чем Украина».

Сложности в наступлении украинской армии отмечали и на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл его испытанием для ВСУ и подчеркивал, что Украина нуждается в продолжении военных поставок НАТО.

«Там, где сегодня происходят наши действия, очень заминирована россиянами территория. Мы двигаемся так, чтобы сохранять жизнь военных. Поэтому, возможно, кому-то кажется, что это медленно. Партнеры это понимают», — сказал министр обороны Украины Алексей Резников.