В Южной Корее к сентябрю будет создано командование по операциям с БПЛА

Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су призвал военных быть готовыми к успешному запуску командования по операциям с беспилотниками, чтобы «эффективно и подавляюще» реагировать на провокации со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«В конце прошлого года Северная Корея использовала беспилотные летательные аппараты для вторжения в наше воздушное пространство. Провокации, которые угрожают миру и безопасности на Корейском полуострове, не прекращались даже в последнее время», — заявил Хан Дак Су. По его словам, Министерство обороны и Объединенный комитет начальников штабов «приложат все усилия, чтобы обеспечить беспрепятственный запуск новой команды беспилотников для проведения безупречных операций на раннем этапе».

По данным Минобороны Южной Кореи, командование операций с дронами планируется создать в сентябре. В задачи подразделения будет входить наблюдение, разведка, ударные операции и радиоэлектронная борьба.

26 декабря 2022 года из КНДР вылетели пять беспилотников, которые пересекли демаркационную линию с Южной Кореей, а один из них проник в бесполетную зону рядом с офисом президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Южнокорейским военным не удалось сбить все дроны, хотя они открыли огонь и подняли в воздух истребители и ударные вертолеты. Позже военные попросили прощения за неудачу.

Юн Сок Ёль распорядился отправлять по два-три беспилотника через границу с Северной Кореей на каждый дрон со стороны КНДР. После вторжения БПЛА власти Южной Кореи задумались о том, чтобы купить разработанную в Израиле систему Sky Spotter для защиты своего неба.