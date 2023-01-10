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«Рёнхап» узнало о просьбе Сеула к активистам не слать в КНДР дроны

«Рёнхап»: Сеул попросил перебежчиков из КНДР не слать через границу дроны с листовками
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Министерство объединения Южной Кореи попросило группу перебежчиков из Северной Кореи воздержаться от проведения кампании по рассылке антипхеньянских листовок с использованием беспилотников. Об этом сообщил чиновник ведомства на условиях анонимности, передает «Рёнхап».

«Для соблюдения соответствующих законов, учета межкорейской ситуации и защиты жизни и безопасности людей активистам необходимо воздержаться от проведения кампаний с листовками, которые могут вызвать ненужный риск», — сказал он.

9 января активисты из объединения перебежчиков «Борцы за свободную Северную Корею» заявили, что намереваются использовать дроны для отправки агитационных листовок в КНДР. Ранее они использовали для этой цели воздушные шары. Глава организации Пак Сан Хак говорил «Рёнхап», что его соратники намерены «в кратчайшие сроки» вновь провести акцию с рассылкой листовок, но уже с помощью беспилотников, поскольку зимой использовать воздушные шары затруднительно.

16 июня 2020 года КНДР взорвала совместный с Южной Кореей узел связи, который использовался для переговоров. О полном уничтожении здания сообщало государственное радио Северной Кореи — взрыв произошел в городе Кэсон, который находится к северу от линии разграничения. Уничтожить межкорейский офис связи грозила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, чтобы «наказать» Сеул за распространение пропагандистских листовок, направленных против Пхеньяна.

26 декабря 2022 года пять беспилотников КНДР были замечены в приграничных районах провинции Кенгидо. Сеул направил в район нарушения границы ударные вертолеты и истребители, которые выпустили более ста снарядов, но не смогли сбить дроны. Один из них пролетел над Сеулом, другие оказались вблизи демаркационной линии. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился отправлять по два-три беспилотника в ответ на каждый дрон со стороны Северной Кореи.

Теги
Южная Корея КНДР дроны активисты
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