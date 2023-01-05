Yonhap сообщил о проникновении дрона КНДР в зону близ офиса президента

Yonhap: дрон КНДР проник в бесполетную зону рядом с офисом президента Южной Кореи

В конце декабря один из пяти запущенных КНДР дронов вошел в бесполетную зону радиусом 3,7 км, установленную вокруг офиса Юн Сок Ёля в Сеуле. Военные Южной Кореи не смогли их сбить

Северокорейский беспилотник проник в бесполетную зону рядом с офисом президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сообщает Yonhap со ссылкой на военного чиновника.

По данным агентства, в конце декабря запущенный КНДР дрон ненадолго вошел в бесполетную зону радиусом 3,7 км, установленную вокруг офиса Юн Сок Ёля в Сеуле.

26 декабря Пхеньян запустил пять беспилотников, которые пересекли демаркационную линию. Один из них долетел до Сеула. Южнокорейским военным не удалось сбить БПЛА. Дрону не удалось приблизиться к ключевым объектам, заверил собеседник.

Военные Южной Кореи подняли в воздух истребители и ударные вертолеты, в том числе штурмовик KA-1, но он потерпел крушение в северо-восточном регионе страны, в округе Хонсон.

Южнокорейская авиация выстрелила больше ста раз, чтобы поразить беспилотники, но безуспешно. Позже БПЛА исчезли из зоны обнаружения. Военные извинились за неудачу.

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп сообщил президенту о проникновении дронов.

О вторжении беспилотника в бесполетную зону сообщал депутат от ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ким Бён Чжу, однако в Объединенном комитете начальников штабов опровергали его слова.