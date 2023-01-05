Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 08:12
Yonhap сообщил о проникновении дрона КНДР в зону близ офиса президента Политика, 07:58
В ШОС заявили о готовности создать условия для решения кризиса на Украине Политика, 07:36
Кибербезопасность на аутсорсинге: как защитить инфраструктуру региона РБК и РТК-Солар, 07:24
В Верховную раду Украины внесли закон о переименовании улиц Пушкина Общество, 06:48
В Аргентине начался бум родильного туризма среди россиянок Общество, 06:43
Чему учиться в новом году: выбираем курс. Тест РБК и Edutoria, 06:04
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 05:51
Суд в Норвегии конфисковал у россиянина $7,1 млн Общество, 05:16
Российская ПВО за 2022 год сопроводила более 2 тыс. самолетов-разведчиков Политика, 04:54
Губернатор заявил о переводе на лечение в Самару 60-70 раненых в Макеевке Политика, 04:40
Маккарти в 6 раз проиграл выборы в конгресс США несмотря на призыв Трампа Политика, 04:10
В ВОЗ раскритиковали Китай за данные о количестве смертей от COVID-19 Политика, 03:10
Юристы дали советы, как малообеспеченным семьям с детьми получить выплату Общество, 03:00
Политика ,  
0 

Yonhap сообщил о проникновении дрона КНДР в зону близ офиса президента

Yonhap: дрон КНДР проник в бесполетную зону рядом с офисом президента Южной Кореи
В конце декабря один из пяти запущенных КНДР дронов вошел в бесполетную зону радиусом 3,7 км, установленную вокруг офиса Юн Сок Ёля в Сеуле. Военные Южной Кореи не смогли их сбить

Северокорейский беспилотник проник в бесполетную зону рядом с офисом президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сообщает Yonhap со ссылкой на военного чиновника.

По данным агентства, в конце декабря запущенный КНДР дрон ненадолго вошел в бесполетную зону радиусом 3,7 км, установленную вокруг офиса Юн Сок Ёля в Сеуле.

26 декабря Пхеньян запустил пять беспилотников, которые пересекли демаркационную линию. Один из них долетел до Сеула. Южнокорейским военным не удалось сбить БПЛА. Дрону не удалось приблизиться к ключевым объектам, заверил собеседник.

Военные Южной Кореи подняли в воздух истребители и ударные вертолеты, в том числе штурмовик KA-1, но он потерпел крушение в северо-восточном регионе страны, в округе Хонсон.

Южнокорейская авиация выстрелила больше ста раз, чтобы поразить беспилотники, но безуспешно. Позже БПЛА исчезли из зоны обнаружения. Военные извинились за неудачу.

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп сообщил президенту о проникновении дронов.

Читайте на РБК Pro
На корпоративе наговорил лишнего: что делать с коммуникативным похмельем
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций
Как стартап по доставке уродливых овощей вырос до $2 млрд — Bloomberg
Почему инвесторы разочаровались в золоте и что ждать в 2023 году

О вторжении беспилотника в бесполетную зону сообщал депутат от ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ким Бён Чжу, однако в Объединенном комитете начальников штабов опровергали его слова.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Южная Корея КНДР беспилотник
Материалы по теме
Эксперты разошлись в четыре раза в оценке числа ядерных боеголовок в КНДР
Политика
Лидер КНДР заподозрил США в попытке создать «азиатскую версию» НАТО
Политика
Президент Южной Кореи приказал отправлять три БПЛА на каждый дрон КНДР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter