Южнокорейские военные извинились за несбитые беспилотники КНДР

Военные Южной Кореи извинились за то, что у них не получилось сбить дроны КНДР

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Южнокорейские военные принесли публичные извинения за неудачную операцию по уничтожению пяти северокорейских дронов, накануне пересекших военную демаркационную линию между двумя странами. Заявление главного оперативного директора Объединенного комитета начальников Кан Син Чхоля передает Yonhap.

«Сожалеем, что, хотя наши военные обнаружили и отследили беспилотники, мы не смогли их сбить», — сказал он, признав, что военные недостаточно подготовлены к угрозам, исходящих от северокорейских беспилотников.

Армия мобилизует ударные средства для борьбы с дронами, военные инициируют скорейшее создание подразделения БПЛА для проведения разведки за ключевыми военными объектами КНДР, пообещал Кан Син Чхоль.

26 декабря пять беспилотников КНДР были замечены в приграничных районах провинции Кенгидо. В район нарушения границы были направлены истребители и ударные вертолеты. Военные подняли в воздух легкий штурмовик KA-1, но он потерпел крушение в северо-восточном регионе страны, в округе Хонсон. Два пилота спаслись.

Южнокорейская авиация выстрелила больше ста раз, чтобы сбить беспилотники, но не справилась с задачей. Один из пяти дронов пролетел над Сеулом, остальные оказались в районе острова Канхвадо, вблизи демаркационной линии. Сеул находится примерно в 50 км от нее. Позже летательные аппараты исчезли из зоны обнаружения южнокорейскими военными.