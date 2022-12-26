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Южная Корея выпустила около 100 снарядов по беспилотникам КНДР

Армия Южной Кореи: сбить беспилотники КНДР не удалось более чем 100 снарядами
Фото: U.S. Navy / Getty Images
Фото: U.S. Navy / Getty Images

Военные вертолеты Южной Кореи сделали около ста выстрелов, чтобы сбить северокорейские беспилотники, которые пересекли военную демаркационную линию между двумя странами, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Сбить дроны шириной не более 2 м этими выстрелами не удалось, отмечает агентство. Один из пяти дронов пролетел над Сеулом, остальные оказались в районе острова Канхвадо на западе Южной Кореи. Он находится вблизи демаркационной линии, Сеул — примерно в 50 км от нее. Позднее летательные аппараты исчезли из зоны обнаружения южнокорейских военных.

Беспилотники обнаружили примерно в 10:25 по местному времени (4:35 мск). После этого Южная Корея выпустила предупреждающие сообщения, по тревоге были подняты истребители, вертолеты и средства ПВО. Республика направила в приграничные районы свои БПЛА.

Агентство указывает, что это «вторжение» было первым подобным инцидентом за последние пять лет.

Из-за северокорейских беспилотников министерство транспорта Южной Кореи временно приостановило полеты в международных аэропортах Кимпхо и Инчхон.

Один из летательных аппаратов, который Южная Корея подняла после нарушения границы, потерпел крушение. Это легкий штурмовик КА-1, он упал по неизвестной причине в округе Хонсон, в 140 км к востоку от Сеула. Оба пилота благополучно спаслись, сообщили военные.

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