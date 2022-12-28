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Президент Южной Кореи приказал отправлять три БПЛА на каждый дрон КНДР

Yonhap: Президент Южной Кореи приказал отправлять два-три беспилотника на каждый дрон КНДР
Юн Сок Ель
Юн Сок Ель (Фото: Daewoung Kim / Reuters )

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился отправлять по два-три беспилотника через границу с КНДР на каждый дрон со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на высокопоставленного южнокорейского чиновника.

«Когда прилетел первый [беспилотник], президент поручил нам немедленно провести соответствующие меры против Севера, сказав, что и у нас есть беспилотники. Он приказал отправить от двух до трех в ответ на один из Северной Кореи», — сказал чиновник, отметив, что, согласно приказу, дроны надо сбивать, если это потребуется.

26 декабря пять беспилотников КНДР были замечены в приграничных районах провинции Кенгидо. Сеул направил в район нарушения границы истребители и ударные вертолеты, авиация выпустила более ста снарядов, но не смогла сбить беспилотники. Один из пяти дронов пролетел над Сеулом, остальные оказались вблизи демаркационной линии. Позже беспилотники исчезли с радаров южнокорейских военных. Военные принесли извинились за неудачную операцию.

Президент раскритиковал министра обороны Ли Чжон Сопа за вторжение беспилотников. «Почему не было никакой подготовки к нападениям северокорейских дронов? В прошлом такое случалось много раз, так что вы делали до этого времени?» — поинтересовался глава государства у министра на встрече накануне.

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Южная Корея КНДР беспилотники
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