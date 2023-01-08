Южная Корея может купить израильскую систему борьбы с дронами после неудачи своих военных

В Южной Корее задумались о покупке израильской системы борьбы с дронами

Вопрос приобретения системы Sky Spotter в Южной Корее начали изучать после неудачной попытки остановить вторжение дронов из КНДР в конце прошлого года

Сеул, Южная Корея (Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press)

Министерство обороны Южной Кореи после неудачной попытки помешать вторжению дронов из КНДР рассматривает возможность закупки разработанной в Израиле системы Sky Spotter, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на свой источник в военном ведомстве.

По данным агентства, в ближайшие несколько недель военные намерены изучить эффективность Sky Spotter в деле обнаружения используемых КНДР дронов и то, насколько она совместима с используемыми в Южной Корее радарами и другими системами слежения. По итогам этой работы будет принято решение о том, подавать ли официальный запрос на покупку или нет.

Разработанная израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems система Sky Spotter предназначена для обнаружения воздушных целей (в том числе низколетящих самолетов и беспилотников) на расстояниях от 1 км до нескольких десятков.

26 декабря 2022 года из КНДР вылетели пять беспилотников, которые пересекли демаркационную линию с Южной Кореей, а один из них даже проник в бесполетную зону рядом с офисом президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Южнокорейским военным не удалось сбить БПЛА, хотя они открыли огонь и подняли в воздух истребители и ударные вертолеты. Позже военные извинились за неудачу.