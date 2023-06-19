В МИД России заявили о размещении военных ВСУ у границы с Белоруссией

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Вооруженные силы Украины разместили существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, армия Украины периодически пытается прощупать обороноспособность Белоруссии. «Надеемся, что киевскому режиму и их западным кураторам хватит здравого смысла не предпринимать военные авантюры, последствия которых для них могут оказаться весьма серьезными», — сказал Полищук.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября прошлого года объявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны в рамках обороны. До этого белорусский погранкомитет сообщал о «случаях провокаций» со стороны Украины. В начале января Минобороны Белоруссии сообщило, что Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку войск и в республику прибывают новые российские силы и техника.

В середине января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко рассказал, что Украина отвела часть войск на север страны к границе с Белоруссией. «Нам приходится держать <…> войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — объяснял он. Украинские региональные власти сообщали о строительстве оборонительных вооружений на границе с Белоруссией.

В начале мая Лукашенко сказал, что в последнее время в республику стали чаще проникать диверсанты. Он поручил правительству и силовому блоку подготовить мероприятия на границе, которые не позволили бы диверсантам проникать в страну. Близкий к Минобороны республики телеканал «ВоенТВ» сообщал, что Минск усилил охрану границы с Украиной военнослужащими сил специальных операций.