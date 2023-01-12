Посол Украины в Лондоне: Киев отвел часть войск в сторону границы с Белоруссией

Посол Украины сообщил о переброске части войск к границе с Белоруссией

Эта мера была необходима Киеву, чтобы предотвратить перерезание линии, которая позволяет Украине «быть связанной с Западом», объяснил украинский посол в Великобритании Пристайко

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина отвела часть войск на север страны к границе с Белоруссией. Об этом заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко в эфире Sky News.

«Нам приходится держать <…> войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — сказал он.

Ранее 12 января глава администрации Ровненской области Украины (находится на севере страны и граничит с Белоруссией) Виталий Коваль сообщил о начале строительства оборонительных сооружений.

«На севере мы активно строим инженерные сооружения и укрепления», — рассказал он, показав фото с укрепленными бревнами окопами и укрытиями.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января призвал войска к готовности на границе с Белоруссией. Он отметил, что пока нет непосредственной угрозы на этом направлении, но страна должна быть готова к разным вариантам развития событий.

В начале января Минобороны Белоруссии сообщило, что в новом году Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку войск и в республику прибывают новые российские силы и техника.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября прошлого года объявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны в рамках обороны. Так, белорусский погранкомитет сообщал о «случаях провокаций» со стороны Украины.

При этом в Минске рассказывали, что украинская сторона занимается оборонительными работами: подрываются автомобильные и железнодорожные мосты, минируются дороги.

Представитель Пентагона Патрик Райдер 6 января заявил, что США внимательно следят за развитием ситуации в Белоруссии, но сейчас не видят никаких признаков подготовки на территории страны наступления на Украину.

12 января в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск России генерал Олег Салюков, он проинспектировал российские подразделения в совместной группировке. «В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства», — рассказали в белорусском Минобороны.