Кадыров показал видео с Делимхановым после сообщений о ранении

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Глава Чечни Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым после сообщений о его ранении.

На видео Кадыров вместе с Делимхановым, спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым сидят перед картой и обсуждают «вопросы продвижения подразделений «Ахмат» в зоне военной операции на Украине.

Несколькими часами ранее глава Чечни опубликовал фото того же места и того же состава. Он сообщил, что Делимханов «жив-здоров и даже не ранен», а украинские СМИ «продолжают нагло врать о его ликвидации».

«Мне откровенно смешно за этим наблюдать. И я ответственно заявляю, что Герой России Адам Султанович весьма оперативно вернулся с того света, лично убедившись, что там ждут только укрофашистов. Этим и объясняется, что я временно не мог с ним связаться. Ну, или можете считать это откровенным издевательством над украинскими средствами массовой дезинформации», — написал Кадыров в посте под видео.

О ранении Делимханова днем 14 июня сообщал телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы. По данным телеканала, депутат «был ранен, но он жив». Украинский политолог Кирилл Сазонов утверждал, что Делимханов был убит при обстреле в Приморске Запорожской области.

В Госдуме опровергли сообщение о ранении депутата. По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, тот «жив и здоров». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что перед заседанием разговаривал с Делимхановым.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал сообщения о ранении Делимханова фейками и рассказал, что депутат находится в Чечне.

Позже сам Делимханов в своем телеграм-канале сообщил, что с ним «все хорошо».