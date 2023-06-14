Делимханов сообщил, что с ним «все хорошо»
Депутат Госдумы Делимханов заявил, что с ним все хорошо после сообщения о ранении
Адам Делимханов
Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил в телеграм-канале, что с ним «все хорошо по милости Всевышнего».
«Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки», — написал он.
Парламентарий поблагодарил всех, кто переживал и волновался за него.
Ранее Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с Делимхановым и сообщил, что тот «жив-здоров и даже не ранен».
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