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В Кремле с тревогой восприняли сообщения о ранении Делимханова

Песков: в Кремле ждут уточненной информации о ранении Делимханова
Адам Делимханов
Адам Делимханов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В Кремле с тревогой восприняли информацию о ранении депутата Адама Делимханова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Переживаем за Героя России. Надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — сказал он.

Украинский политолог Кирилл Сазонов сообщл, что Делимханов был убит при обстреле в городе Приморске Запорожской области. После этого телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы передал, что Делимханов был ранен, но выжил.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов после этого сказал: «Это все фейки. Адам Султанович живее всех живых». Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов посоветовал «не верить всяким хрюшкам» и заверил, что Делимханов жив и здоров.

53-летний Делимханов — депутат Госдумы от партии «Единая Россия» от Чечни. В марте прошлого года глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что Делимханов «не стал отсиживаться в стороне» и прибыл в зону боевых действий.

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