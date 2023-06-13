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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Херсонские власти сообщили о 17 погибших от последствий разрушения ГЭС

Власти Херсонской области сообщили о 17 погибших от последствий разрушения Каховской ГЭС
В Алешках и Голой Пристани на левом берегу Днепра погибли 17 человек. Украинские власти сообщали о десяти погибших на подконтрольной Киеву территории
Фото: Александр Клименко / Reuters
Фото: Александр Клименко / Reuters

Число жертв в населенных пунктах на левом берегу Днепра после прорыва Каховской ГЭС выросло до 17, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

По состоянию на утро 13 июня в Голой Пристани подтверждены 12 погибших, в Алешках — пять. 9 июня врио губернатора Владимир Сальдо сообщал о восьми погибших.

Алексеенко заявил, что работы в зоне ЧС затруднены из-за проблем со связью, особенно в Алешкинском и Голопристанском округах.

Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
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Глава украинской Херсонской обладминистрации Александр Прокудин утром во вторник сообщил в своем Telegram, что погибли десять человек, 20 пострадали, еще 42 пропали без вести. Украинская сторона контролирует правый берег Днепра.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена утром 6 июня, затопило населенные пункты по обеим сторонам реки. Украинская и российская стороны объявили эвакуацию. Алексеенко оценил ущерб от последствий катастрофы в 11,5 млрд руб., Прокудин — €1,5 млрд. В ООН заявили о значительном ухудшении гуманитарной ситуации.

Херсонские власти сообщили о 17 погибших от последствий разрушения ГЭС
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Россия и Украина выдвигают друг другу встречные обвинения в разрушении ГЭС.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Каховская ГЭС Херсонская область погибшие
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