Власти Херсонской области сообщили о 17 погибших от последствий разрушения Каховской ГЭС

Херсонские власти сообщили о 17 погибших от последствий разрушения ГЭС

В Алешках и Голой Пристани на левом берегу Днепра погибли 17 человек. Украинские власти сообщали о десяти погибших на подконтрольной Киеву территории

Фото: Александр Клименко / Reuters

Число жертв в населенных пунктах на левом берегу Днепра после прорыва Каховской ГЭС выросло до 17, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

По состоянию на утро 13 июня в Голой Пристани подтверждены 12 погибших, в Алешках — пять. 9 июня врио губернатора Владимир Сальдо сообщал о восьми погибших.

Алексеенко заявил, что работы в зоне ЧС затруднены из-за проблем со связью, особенно в Алешкинском и Голопристанском округах.

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Глава украинской Херсонской обладминистрации Александр Прокудин утром во вторник сообщил в своем Telegram, что погибли десять человек, 20 пострадали, еще 42 пропали без вести. Украинская сторона контролирует правый берег Днепра.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена утром 6 июня, затопило населенные пункты по обеим сторонам реки. Украинская и российская стороны объявили эвакуацию. Алексеенко оценил ущерб от последствий катастрофы в 11,5 млрд руб., Прокудин — €1,5 млрд. В ООН заявили о значительном ухудшении гуманитарной ситуации.

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