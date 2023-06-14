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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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В МЧС сообщили об эвакуации 7,2 тыс. человек в Херсонской области

В МЧС заявили о спасении более 2,2 тыс. человек в Херсонской области
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Херсонской области после затопления в результате обрушения плотины Каховской ГЭС спасены 2237 человек, сообщили в МЧС России.

Всего после затопления эвакуированы 7248 человек, в том числе 421 ребенок и 138 маломобильных граждан. В МЧС заявили, что пострадавшим доставлено порядка 90 т продуктов и более 123 т бутилированной воды.

Вода отступила из 1872 жилых домов. В области проводятся дезинфекционные работы, откачка воды и уборка мусора, за последние сутки обработано 3780 кв. м, сообщили в МЧС. Для ликвидации последствий привлечены порядка 950 человек и 343 единицы техники.

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что в населенных пунктах на левом берегу Днепра после прорыва Каховской ГЭС погибли 17 человек. Врио губернатора области Сальдо говорил, что более 80 человек были госпитализированы.

В МЧС сообщили об эвакуации 7,2 тыс. человек в Херсонской области
В МЧС сообщили об эвакуации 7,2 тыс. человек в Херсонской области

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Каховская ГЭС Херсонская область Украина МЧС затопление
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