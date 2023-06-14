Сальдо: уровень воды в Алешкинском и Голопристанском округах снизился почти до нуля

Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля

В Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах уровень воды снизился почти до нуля. Власти также продолжают работу по откачке воды в домах Новой Каховки, сообщил Сальдо

Фото: Mykola Tymchenko / EPA / ТАСС

Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС снизился практически до нулевой отметки, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 метра соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды без изменений — 5 метров», — написал он.

Также Сальдо сообщил об откачке воды из пяти двухэтажных домов в Новой Каховке (за все время — из 22) и вывозе из города 102 куб. м мусора.

По его словам, в пунктах временного размещения уже организована работа по выдаче лицам, пострадавшим вследствие разрушения ГЭС, справок о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утрате предметов первой необходимости. «От пострадавших принято более 760 заявок на выплаты. С 14 июня начнется выдача единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека», — отметил глава региона.

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки.

Москва обвинила Киев в диверсии. Украинская сторона возложила на Россию ответственность за подрыв. 10 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня из-за «методичных атак ВСУ», которые проводились ранее.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в населенных пунктах на левом берегу Днепра после прорыва Каховской ГЭС погибли 17 человек. Сальдо говорил, что более 80 человек были госпитализированы. К 13 июня с затопленных территорий подконтрольной России части области были эвакуированы 7,2 тыс. человек.