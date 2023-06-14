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Посол Китая в России оценил реакцию Запада на мирный план по Украине

Посол Китая в России: Запад оценил усилия китайской стороны по миру на Украине
Чжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Запад положительно оценил действия Китая по урегулированию конфликта на Украине, сообщил «РИА Новости» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Стороны позитивно оценили усилия китайской стороны и заявили, что хотят мира, а не войны, выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине, отдают должное миротворческим усилиям Китая и надеются, что Китай сыграет в этом вопросе позитивную роль», — сказал он.

В мае спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, курирующий урегулирование конфликта на Украине, совершил турне по Европе. Он посетил Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС, а также Украину и Россию.

Источники The Wall Street Journal среди западных дипломатов говорили, что Ли Хуэй предлагал немедленно прекратить огонь на Украине и сохранить за Россией включенные в ее состав территории — Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, Крым. Его идею не приняли, пояснив, что если российские войска не будут выведены и конфликт будет заморожен, это не будет соответствовать интересам мирового сообщества, писала газета.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что связывался с европейскими коллегами, которые не подтвердили ему информацию о подобных предложениях Ли Хуэя. Сам спецпредставитель Китая по делам Евразии также опроверг информацию издания.

Пекин в годовщину начала военных действий России на Украине изложил свой мирный план из 12 пунктов. Китай предложил уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций. В Москве план Китая приветствовали. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что китайские предложения не содержат пункта о выводе российских войск с территории Украины, а потому этот план нереализуем.

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Теги
Китай КНР Украина Ли Хуэй мирное урегулирование
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