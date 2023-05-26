WSJ узнала о предложении Китая Европе по новым российским территориям

Европейские дипломаты заявили спецпредставителю Китая, что «замораживание конфликта не отвечает интересам международного сообщества, если не будет вывода российских войск», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники

Ли Хуэй (Фото: ТАСС)

Пекин предлагает Европе «заявить о своей автономии» в отношениях с США, призвать к немедленному прекращению огня на Украине и «оставить» за Россией включенные в ее состав новые территории, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных чиновников, знакомых с переговорами, которые состоялись в ходе визита в европейские столицы спецпредставителя Китая Ли Хуэя.

Китайский дипломат ранее посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, где продвигал план Китая по мирному урегулированию на Украине. 26 мая Хуэй прибыл в Москву, где должен провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Неназванные западные официальные лица сказали газете, что «еще слишком рано сбрасывать со счетов» усилия Китая по мирному урегулированию на Украине, но поставили под сомнение способность Пекина выступать посредником с учетом, насколько он «тесно связан» с Москвой, говорится в статье.

«Мы объяснили, что замораживание конфликта не отвечает интересам международного сообщества, если не будет вывода российских войск», — сказал неназванный дипломат, который разговаривал с Хуэем.

Спецпредставителю Китая также было сказано, что «Европу невозможно отделить от Америки» и Европа не откажется от поддержки Украины. «Вероятно, они [китайские власти] проверяют единство Запада и пытаются проявить инициативу», — считает собеседник издания.

По словам другого источника издания, основной интерес Китая заключается в том, чтобы Россия «не проиграла» в конфликте и воздерживалась от применения ядерного оружия.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были включены в состав России осенью 2022 года, по итогам проведенных там референдумов. Москва исключала переговоры с Киевом по мирному урегулированию без учета появления в составе России новых территорий. Украинская сторона настаивает, что условием достижения мира должен быть вывод российских войск.

Китай опубликовал свой мирный план в конце февраля. Он предусматривает в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение военных действий и односторонних санкций, а также возобновление мирных переговоров.