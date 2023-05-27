Киев рассказал о звонках в ЕС из-за данных об идее Китая по территориям

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй предложил Европе призвать прекращению огня на Украине и «оставить» за Россией включенные в ее состав новые территории, писала The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников

Ли Хуэй (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба связался с коллегами в Европе и те не подтвердили информацию, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй предложил им «оставить» за Россией ее новые территории. Об этом Кулеба сообщил во время трансляции на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«Я немедленно связался со своими коллегами в тех столицах, которые он посещал, и ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры даже о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас на Украине находится Россия», — сказал министр (цитата по УНИАН).

Он призвал сохранять «холодный ум и здравый смысл», а также выразил уверенность, что за спиной Украины партнеры ничего против нее не делают, поскольку с ключевыми из них сложились доверительные отношения.

Спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй, курирующий урегулирование на Украине, в мае посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Москву в рамках продвижения своего мирного плана по Украине. The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что он предложил Европе призвать к прекращению огня на Украине и «оставить» за Россией включенные в ее состав новые территории. По данным издания, Ли Хуэю было отвечено, что «замораживание конфликта не отвечает интересам международного сообщества, если не будет вывода российских войск».

Москва стала последней остановкой в поездке спецпредставителя Китая. 26 мая он прибыл в российскую столицу и провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Последний поблагодарил Пекин за взвешенную позицию по Украине и заявил о приверженности Москвы к урегулированию дипломатическим путем, сообщала пресс-служба МИДа.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были включены в состав России в сентябре 2022 года, по итогам проведенных там референдумов. Путин исключал, что сделанный на голосовании выбор будет обсуждаться при переговорах с Украиной. Президент также неоднократно называл закрытым вопрос Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году после референдума.