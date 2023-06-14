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Киев пригласил президента Бразилии на саммит по «формуле мира» Зеленского

Киев пригласил президента Бразилии Лулу да Силву на саммит по «формуле мира» Зеленского

Власти Украины пригласили президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву на саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине по «формуле мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским, передает Folha de S.Paulo.

Соответствующее приглашение передал в телефонном разговоре со специальным помощником южноамериканского лидера по международным вопросам Селсу Аморимом глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В ходе разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, Ермак подчеркнул важность участия в предстоящем мероприятии Бразилии и других стран Глобального Юга, рассказали источники издания.

По их информации, украинский чиновник ранее также общался на эту тему с советником по безопасности индийского лидера Аджитом Кумаром Довалем. Из стран Латинской Америки открыто в поддержку Киева выступили только Гватемала, Коста-Рика, Уругвай и Чили, отмечает Folha de S.Paulo.

Сам Аморим позже подтвердил факт телефонного разговора с украинским коллегой. «Это был общий разговор о войне и мире и о том, какую роль, с точки зрения украинского правительства, могла бы сыграть Бразилия», — отметил дипломат.

Весной бразильский президент неоднократно говорил о боевых действиях на Украине, обвиняя в начале конфликта западные страны и предлагая Киеву уступить Крым России для достижения мира. США заявили, что Силва «повторяет российскую и китайскую пропаганду». В МИД Украины отметили, что позиция бразильского президента «не соответствует реальному положению вещей».

После критики Лула да Силва изменил тон высказываний. Он заявил, что «Россия ошиблась», и пообещал искать «третий путь» для нахождения мира. Тем не менее президент Бразилии отказался поставлять Украине оружие, чтобы «даже косвенно» не становиться участником конфликта.

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В декабре прошлого года Зеленский в обращении к лидерам стран G7 заявил, что предлагает Москве пойти на «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию» Тогда же он предложил созвать саммит для обсуждения «формулы мира», которую он представил на саммите G20.

Формула мира Зеленского состоит из 10 пунктов, в том числе: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, возвращение справедливости; противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта.

МИД России после этого заявил, что Москва не отвергает возможность политического урегулирования на Украине, однако не собирается говорить на условиях, которые выдвигает Киев.

Теги
Бразилия Украина Лула да Силва Военная операция на Украине саммит
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