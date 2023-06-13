Президент Бразилии Лула не увидел военного решения конфликта на Украине

Президент Бразилии Лула: конфликт на Украине не может быть решен военным путем

Решение украинского кризиса возможно только путем переговоров. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

«Я напомнил президенту фон дер Ляйен, что Бразилия проголосовала за резолюцию ООН, осуждающую вторжение России в Украину. Я подтвердил нашу приверженность стремлению к миру, избегая эскалации войны и применения силы и связанных с этим неисчислимых рисков. У этого конфликта нет военного решения», — заявил Лула.

Он также заявил о необходимости мирного решения вооруженных конфликтов в Йемене и Палестине.

Весной бразильский президент неоднократно говорил о боевых действиях на Украине, обвиняя западные страны и предлагая Киеву уступить Крым России для достижения мира. США заявили, что Силва «повторяет российскую и китайскую пропаганду». В МИД Украины отметили, что позиция бразильского президента «не соответствует реальному положению вещей».

Вскоре Лула да Силва изменил тон высказываний. Он заявил, что «Россия ошиблась», и пообещал искать «третий путь» для нахождения мира. Президент Бразилии также отказался поставлять Украине оружие, чтобы «даже косвенно» не становиться участником конфликта.