Президент Бразилии Лула не увидел военного решения конфликта на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
«Ничего не видел, бессвязно говорил». Что привело к отравлениям сидром Общество, 01:12
Президент Латвии назвал «главный вопрос» при принятии Украины в НАТО Политика, 01:00
Нидерланды не смогли заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях Политика, 00:40
США увидели шанс для переговоров после наступления Украины Политика, 00:20
Президент Бразилии Лула не увидел военного решения конфликта на Украине Политика, 00:11
Счетная палата раскрыла крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет Экономика, 00:00
В ICAN заявили о тайном размещении ядерного оружия США в Европе Политика, 12 июн, 23:35
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
На пенсии – в политику: каким был Сильвио Берлускони в разные годы. Видео Политика, 12 июн, 23:22
Макрон оценил продолжительность наступления Украины Политика, 12 июн, 23:21
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 12 июн, 23:13
В ЕС рекомендовали Украине приостановить действие «закона об олигархах» Политика, 12 июн, 22:59
CNN сообщил о потере Украиной 16 американских БМП Bradley Политика, 12 июн, 22:41
Как число летающих по России пассажиров достигло рекорда. Инфографика Экономика, 12 июн, 22:40
Самое высокое здание мира окрасили в цвета российского флага Общество, 12 июн, 22:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент Бразилии Лула не увидел военного решения конфликта на Украине

Президент Бразилии Лула: конфликт на Украине не может быть решен военным путем

Решение украинского кризиса возможно только путем переговоров. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

«Я напомнил президенту фон дер Ляйен, что Бразилия проголосовала за резолюцию ООН, осуждающую вторжение России в Украину. Я подтвердил нашу приверженность стремлению к миру, избегая эскалации войны и применения силы и связанных с этим неисчислимых рисков. У этого конфликта нет военного решения», — заявил Лула.

Он также заявил о необходимости мирного решения вооруженных конфликтов в Йемене и Палестине. 

Весной бразильский президент неоднократно говорил о боевых действиях на Украине, обвиняя западные страны и предлагая Киеву уступить Крым России для достижения мира. США заявили, что Силва «повторяет российскую и китайскую пропаганду». В МИД Украины отметили, что позиция бразильского президента «не соответствует реальному положению вещей».

Вскоре Лула да Силва изменил тон высказываний. Он заявил, что «Россия ошиблась», и пообещал искать «третий путь» для нахождения мира. Президент Бразилии также отказался поставлять Украине оружие, чтобы «даже косвенно» не становиться участником конфликта.

Теги
Бразилия Украина Лула да Силва Военная операция на Украине
Материалы по теме
Подоляк отверг предложения Бразилии, Индонезии и Африки о переговорах
Политика
Путин прервал встречу с бизнесом из-за звонка главы Бразилии об Украине
Политика
Президент Бразилии обвинил Совбез ООН в бессилии в конфликте на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter