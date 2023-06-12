Володин заявил об успешном отражении украинского контрнаступления

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Пять легендарных долгостроев из СССР. Какой оказалась судьба этих зданий Life, 10:01
Какие страны Европы дружелюбнее к россиянам. Инфографика Политика, 10:00
НАТО начало крупнейшие в истории альянса воздушные учения Политика, 09:55
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 09:49
Минтранс США предупредил о серьезных последствиях обрушения эстакады I-95 Общество, 09:43
Фешен-индустрия в России: как прошел год без западных брендов Pro, 09:43
Володин заявил об успешном отражении украинского контрнаступления Политика, 09:20
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Что будет с вкладами до конца 2023-го: прогноз по ставкам Инвестиции, 09:00
Мэр Мариуполя заявил о полном восстановлении города в течение трех лет Политика, 08:52
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 08:44
Минобороны подписало контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах Политика, 08:36
Минобороны сообщило об ударе авиацией по позициям ВСУ в ДНР Политика, 08:18
Bloomberg узнал о плане ЕС хранить газ в украинских хранилищах Политика, 08:13
В Союзе украинцев Польши заявили о проблемах из-за русского языка Политика, 07:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Володин заявил об успешном отражении украинского контрнаступления

Володин: российская армия успешно отражает поддерживаемое НАТО украинское контрнаступление

Российская армия успешно отражает контрнаступление Украины, поддерживаемое силами НАТО. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Более недели они [солдаты и офицеры], жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО», — написал Володин. Он поблагодарил их за «мужество, героизм и отвагу», поздравляя граждан с Днем России.

Украина неоднократно заявляла о подготовке контрнаступления последние несколько месяцев. 9 июня российский президент Владимир Путин говорил, что оно началось, но украинская армия не достигла результатов ни на одном из участков конфликта. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что наступление уже идет. До этого о крупномасштабном наступлении Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении заявляли в российском Минобороны.

Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник в украинском командовании, что речи о полномасштабном наступлении пока не идет — ведется «разведка боем», а украинские военные стараются «прощупать оборону противника на наличие слабых мест», в частности, на запорожском направлении. 11 июня Минобороны России заявило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступать на трех направлениях — донецком, южнодонецком и запорожском.

Теги
Персоны
Украина ВСУ наступление Вячеслав Володин День России
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Минобороны подписало контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах
Политика
Минобороны сообщило об ударе авиацией по позициям ВСУ в ДНР
Политика
Володин обвинил страны Евросоюза в двойных стандартах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter