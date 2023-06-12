Володин заявил об успешном отражении украинского контрнаступления

Российская армия успешно отражает контрнаступление Украины, поддерживаемое силами НАТО. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Более недели они [солдаты и офицеры], жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО», — написал Володин. Он поблагодарил их за «мужество, героизм и отвагу», поздравляя граждан с Днем России.

Украина неоднократно заявляла о подготовке контрнаступления последние несколько месяцев. 9 июня российский президент Владимир Путин говорил, что оно началось, но украинская армия не достигла результатов ни на одном из участков конфликта. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что наступление уже идет. До этого о крупномасштабном наступлении Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении заявляли в российском Минобороны.

Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник в украинском командовании, что речи о полномасштабном наступлении пока не идет — ведется «разведка боем», а украинские военные стараются «прощупать оборону противника на наличие слабых мест», в частности, на запорожском направлении. 11 июня Минобороны России заявило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступать на трех направлениях — донецком, южнодонецком и запорожском.