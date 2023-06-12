В ДНР заявили о сборе ВСУ подразделений для удара на донецком направлении
Украинская сторона сконцентрировала группировки в районах Угледара и Авдеевки для удара на этих направлениях, сообщил ТАСС советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
«Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас они [ВСУ] рассматривают перспективным именно донецкое направление. ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении», — сказал он.
10 июня начальник пресс-центра группировки «Юг»Вадим Астафьев сообщил, что российские силы отбили атаку украинских войск на авдеевском направлении. На следующий день российское Минобороны отчиталось об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении в течение суток. Наиболее активные боевые действия, по информации ведомства, шли около Марьинки и Авдеевки в ДНР. О боях в окрестностях Угледара ведомство в последний раз сообщало 5 июня.
Киев в последние несколько месяцев не раз заявлял о подготовке контрнаступления. 5 июня российское Минобороны сообщило, что украинские силы начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. О попытках прорыва ВСУ на запорожском направлении говорил глава ведомства Сергей Шойгу. При этом cекретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов опровергалданные о начале украинского наступления.
10 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление Украины уже идет. За день до этого о его начале заявилпрезидент России Владимир Путин. Украинские военные, по его словам, на тот момент не достигли результатов ни на одном из участков.