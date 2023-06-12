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Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на одном из направлений

Группировка «Юг»: военные отразили атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении

Военные российской группировки войск «Юг» отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Кроме того, по его словам, подразделения группировки сорвали попытку украинских войск провести разведку боем на лисичанском направлении.

Артиллерия группировки уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника около поселков Белогоровка, Хромово и населенного пункта Дружба, сказал Астафьев. Близ Белогоровки расчет самоходного миномета «Тюльпан» ударил по пункту хранения боекомплекта и оборонительным позициям Украины. Около Дружбы военные нанесли удар по месту укрытия украинских подразделений.

Также в районе Красногоровки военные уничтожили украинский склад боеприпасов. Близ населенного пункта Красное удалось уничтожить боевую машину пехоты и пикап.

Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак украинских подразделений на разных направлениях. Киев  в последние несколько месяцев не раз заявлял о подготовке контрнаступления. 10 июня о том, что оно уже идет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. До этого о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении заявляли в Минобороны России. Президент Владимир Путин в тот же день отмечал, что украинские военные не достигли результатов ни на одном из участков.

Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на одном из направлений
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на одном из направлений

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