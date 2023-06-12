Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на одном из направлений
Военные российской группировки войск «Юг» отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Кроме того, по его словам, подразделения группировки сорвали попытку украинских войск провести разведку боем на лисичанском направлении.
Артиллерия группировки уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника около поселков Белогоровка, Хромово и населенного пункта Дружба, сказал Астафьев. Близ Белогоровки расчет самоходного миномета «Тюльпан» ударил по пункту хранения боекомплекта и оборонительным позициям Украины. Около Дружбы военные нанесли удар по месту укрытия украинских подразделений.
Также в районе Красногоровки военные уничтожили украинский склад боеприпасов. Близ населенного пункта Красное удалось уничтожить боевую машину пехоты и пикап.
Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак украинских подразделений на разных направлениях. Киев в последние несколько месяцев не раз заявлял о подготовке контрнаступления. 10 июня о том, что оно уже идет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. До этого о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении заявляли в Минобороны России. Президент Владимир Путин в тот же день отмечал, что украинские военные не достигли результатов ни на одном из участков.