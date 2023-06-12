В Словакии заявили о пустых складах оружия в Европе из-за помощи Киеву

Склады оружия по всей Европе опустошены из-за помощи Украине, на восполнение запасов уйдет пять-десять лет. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини, передает Pravda.

«Опустошены склады [с вооружениями] по всей Европе, все армии будут восполнять <…> запасы. Это работа на 5-10 лет», — сказал он.

Пеллегрини добавил, что Братислава больше не сможет существенно помогать Киеву, так как исчерпала свои ресурсы.

Словакия после начала российской спецоперации начала поставлять вооружения Киеву. В 2022 году страна направила Украине оружие на €168 млн. Страна поставляла Киеву вертолеты, боеприпасы, истребители МиГ — 29, а также другое оружие.

В конце апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель оценил стоимость оружия, переданного Украине всеми европейскими странами, в €13 млрд. Также к тому моменту ЕС уже подготовил более 16 тыс. украинских солдат, говорил он. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце мая оценил стоимость вооружений, переданных Украине странами Запада, в более чем $65 млрд.

Москва осуждает поставки Украине вооружений. Российские власти считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта. Военная помощь Киеву не помешает выполнению задач спецоперации, подчеркивали в Кремле.