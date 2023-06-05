В Словакии экс-министру предъявили обвинение за пост о военной операции

Гарабин поддержал военную операцию на Украине, заявив, что «долг россиян — усмирить нацистов». Ему грозит до трех лет лишения свободы

Штефан Гарабин (Фото: Jakub Gavlak / EPA / ТАСС)

Специальная прокуратура Словакии на прошлой неделе предъявила обвинение бывшему председателю Верховного суда и экс-министру юстиции страны Штефану Гарабину из-за публикации в поддержку военной операции России на Украине, пишет Denník N. Пресс-секретарь ведомства Яна Текелева подтвердила изданию эту информацию.

По данным газеты, обвинение было предъявлено 1 июня. Действия Гарабина квалифицируются как «диффамация нации, расы и убеждений», а также «одобрение преступления». Обвинительное заключение должен рассмотреть специальный уголовный суд. Если вина Гарабина будет доказана, то ему грозит до трех лишения свободы, пишет издание.

На следующий день после начала военной операции на Украине Гарабин написал в своих соцсетях, что поступил бы так же, как президент России Владимир Путин, отмечает телеканал Markíza. «Долг россиян — усмирить нацистов, которые с 2014 года путем геноцида уничтожили 15 тыс. своих мирных жителей», — цитирует телеканал его пост.

Гарабина задержали в середине мая. Он заявил, что гордится своим высказыванием и готов повторить его в любое время. «Бесспорно, Путин и Российская Федерация действовали в соответствии с международным правом. Он не может быть агрессором», — цитирует Denník N слова Гарабина.

Россия ведет военную операцию с февраля 2022 года. Ее целью Москва называла защиту населения Донбасса, «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины и обеспечение собственной безопасности в условиях угрозы со стороны НАТО. Президент Владимир Путин называл операцию вынужденной мерой и заявлял, что Запад не оставил России другого выбора, создав риски для ее безопасности.