Боррель заявил об истощении военных запасов и «тревожном звонке» для ЕС

Европе не хватает «критически важных оборонных возможностей» для обороны, страны ЕС нарастили расходы на оборону, темпы роста трат рекордные за семь лет, однако ориентиры НАТО пока не достигнуты, сказал Боррель

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Евросоюз должен иметь возможность поддерживать Украину в политической, экономической и военной сферах — поставками оружия и тренировками ВСУ, однако военные запасы ЕС значительно сократились. Об этом заявил вице-президент Еврокомисии, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он указал, что конфликт на Украине стал «тревожным звонком для всех нас в отношении наших военных возможностей». «Мы дали оружие Украине, но при этом поняли, что наши военные запасы истощились», — рассказал Боррель.

Евросоюзу не хватает «критически важных оборонных возможностей» для самообороны на фоне угроз «более высокого уровня», продолжил он. Дипломат напомнил, что Европа увеличила свои траты на обороны, средства стали расходоваться «в каком-то смысле даже лучше». По данным Европейского агентства по обороне (EDA), в прошлом году траты в этой сфере выросли до €214 млрд, что на 6% больше показателей 2020 года.

«Самый высокий годовой темп роста с 2015 года. Но мы все еще далеки от 2%-го ориентира НАТО», — подчеркнул вице-президент ЕК.

Целевой показатель в 2% от ВВП был установлен НАТО в 2014 году.

Среди части жителей Европы распространено мнение, согласно которому конфликт на Украине можно завершить путем прекращения помощи Киеву, однако это ошибочное суждение, заявил ранее Боррель. Он возразил сторонникам такого мнения: «Конечно! Но как он закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины», призвав продолжать оказание помощи.

В частности, власти Германии заявили в конце февраля о стремлении достичь целевого показателя НАТО, прежде Берлин к этому не стремился. В декабре аналитики Института экономики ФРГ (IW) сочли, что в ближайшее время республика не сможет нарастить оборонные траты до этого показателя, достижение этого уровня «отодвигается в отдаленное будущее, несмотря на €100 млрд в специальных фондах».

Россия критикует поставки западными странами оружия на Украину. Кремль настаивает, что такие действия достижению Москвой намеченных целей не помешают, но лишь скажутся на продолжительности конфликта, затянув ее.