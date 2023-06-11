МЧС: в Херсонской области с начала спасательной операции спасено 1736 человек

МЧС сообщило о спасении 1,7 тыс. человек в Херсонской области

С начала спасательной операции в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС сотрудники МЧС спасли 1736 человек, из которых 165 детей. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

МЧС доставило в зону подтопления порядка 75 т продуктов питания и 30 т бутилированной воды. Также сотрудники ведомства «помогают коммунальным службам проводить работу по ее откачке с помощью насосного оборудования», в Новой Каховке уже откачено около 49 тыс. куб. м. Для ликвидации последствий затопления привлечено 795 человек и 344 единицы техники.

При этом, по информации МЧС, из Херсонской области были эвакуированы 6026 человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильных граждан. Проводится эвакуация и домашних животных.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что из затопленных районов области эвакуировано почти 7 тыс. человек, число госпитализированных увеличилось до 77. По его данным, количество эвакуированных детей составляет 323 человека, маломобильных граждан — 112.

Сальдо уточнил, что с 11 июня в пунктах временного размещения организована работа по выдаче справок пострадавшим лицам о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утраты предметов первой необходимости.

Разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня. В результате неконтролируемого схода воды пострадали населенные пункты по обеим сторонам Днепра. На левом берегу оказались подтоплены, в частности, города Алешки, Новая Каховка и Голая Пристань, на правом — Херсон и близлежащие к нему поселки.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, возложил ответственность за произошедшее на Россию, однако позже заявил, что у Киева нет доказательств, поскольку Каховская ГЭС находится под контролем российских войск.