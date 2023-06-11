Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим в Херсонской области

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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о единовременных выплатах жителям региона, пострадавшим в результате ЧП. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Согласно указу, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального и муниципального характера на территории Херсонской области смогут получить единовременную материальную помощь в 10 тыс. руб. За частично утраченное имущество каждый житель сможет получить по 50 тыс. руб., за полностью утраченное имущество — 100 тыс. руб.

Кроме того, семьям погибших в результате ЧС положено пособие в 1 млн руб. (на каждого погибшего, выплата будет поделена на каждого члена семьи). Получившие легкий вред здоровью смогут получить по 200 тыс. руб, средний и тяжкий вред — по 400 тыс. руб.

Сальдо поручил областному Министерству труда и социальной политики рассматривать документы о единовременной денежной выплате и принимать решения в течение десяти рабочих дней. Перечисление выплаты после этого должно осуществляться в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения бюджетных ассигнований.

В результате разрушения плотины Каховской ГЭС утром 6 июня затопило населенные пункты по обеим сторонам Днепра. На левом берегу, который находится под контролем российской стороны, подтоплены в том числе города Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. На правом сильнее всего пострадали Херсон и близлежащие к нему поселки (всего несколько десятков населенных пунктов). Обе стороны объявили эвакуацию из затопленных мест.

К 10 июня с затопленных территорий Херсонской области на левом берегу эвакуировали почти 7 тыс. человек (из них детей — 323, маломобильных граждан — 112). В пунктах временного размещения от общего числа эвакуированных находится около 1,5 тыс. человек. В больницы попали 77 пострадавших. Погибли восемь человек. По предварительным оценкам, только прямой ущерб жилому фонду затопленных территорий превысит 1,5 млрд руб.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Украинский лидер Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию, отметив при этом, что у Киева нет доказательств, поскольку Каховская ГЭС находится под контролем российских войск. В ООН заявили, что не имеют доступа к независимой информации для определения, как произошло разрушение.