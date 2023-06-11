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Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим в Херсонской области

Врио главы Херсонской области Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим в результате ЧП
Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters
Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о единовременных выплатах жителям региона, пострадавшим в результате ЧП. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Согласно указу, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального и муниципального характера на территории Херсонской области смогут получить единовременную материальную помощь в 10 тыс. руб. За частично утраченное имущество каждый житель сможет получить по 50 тыс. руб., за полностью утраченное имущество — 100 тыс. руб.

Кроме того, семьям погибших в результате ЧС положено пособие в 1 млн руб. (на каждого погибшего, выплата будет поделена на каждого члена семьи). Получившие легкий вред здоровью смогут получить по 200 тыс. руб, средний и тяжкий вред — по 400 тыс. руб.

Сальдо поручил областному Министерству труда и социальной политики рассматривать документы о единовременной денежной выплате и принимать решения в течение десяти рабочих дней. Перечисление выплаты после этого должно осуществляться в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения бюджетных ассигнований.

В результате разрушения плотины Каховской ГЭС утром 6 июня затопило населенные пункты по обеим сторонам Днепра. На левом берегу, который находится под контролем российской стороны, подтоплены в том числе города Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. На правом сильнее всего пострадали Херсон и близлежащие к нему поселки (всего несколько десятков населенных пунктов). Обе стороны объявили эвакуацию из затопленных мест.

К 10 июня с затопленных территорий Херсонской области на левом берегу эвакуировали почти 7 тыс. человек (из них детей — 323, маломобильных граждан — 112). В пунктах временного размещения от общего числа эвакуированных находится около 1,5 тыс. человек. В больницы попали 77 пострадавших. Погибли восемь человек. По предварительным оценкам, только прямой ущерб жилому фонду затопленных территорий превысит 1,5 млрд руб.

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Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Украинский лидер Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию, отметив при этом, что у Киева нет доказательств, поскольку Каховская ГЭС находится под контролем российских войск. В ООН заявили, что не имеют доступа к независимой информации для определения, как произошло разрушение.

Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим в Херсонской области
Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим в Херсонской области

Теги
Херсонская область Владимир Сальдо выплаты Каховская ГЭС
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