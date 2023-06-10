Володин обвинил страны Евросоюза в двойных стандартах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в двойных стандартах страны Евросоюза. Он заявил, что в Брюсселе не следят за использованием отправленного Украине вооружения.

«Их [стран ЕС] военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории РФ, атак на мирное гражданское население. Но при этом лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к этому никакого отношения <...>. Вместо осуждения этих кровавых преступлений в публичной плоскости предпочитают обсуждать санкции против РФ», — написал Володин в своем телеграм-канале, назвав такую позицию ЕС двойными стандартами.

Говоря о санкциях, спикер Госдумы заявил, что от ограничений против России страдают прежде всего европейские страны и их граждане, отметив рост инфляции и снижение ВВП. По его мнению, санкции перестали быть действенным инструментом «сдерживания» России. «Сегодня актуальным стал другой вопрос: сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?» — задался вопросом Володин.

В Кремле неоднократно обвиняли Запад в двойных стандартах. Так, например, в декабре прошлого года глава МИДа Сергей Лавров заявил, что западные политики и СМИ говорят о жертвах и разрушениях на Украине, но они уделяли меньше внимания гибели гражданского населения в конфликтах в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии.

Российский посол в США Анатолий Антонов говорил, что заявления о Вашингтона о праве Украины «самостоятельно решать», как защищаться, «поражают цинизмом и абсурдом». Он назвал такую позицию «образчиком двойных стандартов».