Блинкен заявил о праве Украины самостоятельно выбирать способы защиты

Блинкен: США оставили на усмотрение Украины решение вопросов о защите своей территории

Энтони Блинкен (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США оставляет Украине выбор самостоятельно решать, как ей защищать свою территорию. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в онлайн-интервью газете The Washington Post, трансляция шла на YouTube.

«Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она будет защищать себя и как она собирается возвращать свои территории», — сказал Блинкен на вопрос о том, какую позицию занимает Вашингтон в связи с обвинением России в адрес Украины в организации ночной попытки атаки дронами на Кремль.

Блинкен добавил, что «сложно рассуждать об этом, не зная реальных фактов».

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