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Володин заявил, что английский — это «мертвый язык»

Спикер Госдумы Володин назвал английский мертвым языком
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: АГН «Москва»)

Английский — мертвый язык, заявил председатель Вячеслав Володин во время заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Его слова приводит «Парламентская газета»

«Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мертвый язык», — сказал Володин.

Председатель Госдумы рассказал о ситуации, которая произошла, когда он был в Индии. «В ходе встречи все, понятно, готовились, но как оказалось, переводчика не оказалось. Потому что в Индии должностные лица все говорят уже на своем родном языке — на хинди. А мы все думаем, что надо перевод делать с английского», — сказал Володин.

Он отметил, что Индия стала пятой экономикой мира и вернула «себе право говорить на своем родном языке», пока их «колонизаторы, Англия, с этого пятого места спустились вниз».

В марте президент Владимир Путин призвал поддерживать многообразие национальных языков. «У нас [национальных языков], ну, по-разному считают, но где-то 170 примерно. <...> Некоторые уже практически не имеют носителей языка. И очень-очень важно поддерживать это многообразие», — сказал глава государства.

Теги
Персоны
Вячеслав Володин Госдума ОДКБ английский язык
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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