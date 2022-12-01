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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Лавров увидел двойные стандарты в отношении Запада к жертвам на Украине

Западные страны не беспокоились о жертвах войн в Ираке, Сирии и Афганистане, тогда как события на Украине породили «истерику», заявил глава МИД России. По его словам, Запад по-особому относится к гибели людей на Украине

Глава МИД Сергей Лавров обвинил западных политиков и СМИ в двойных стандартах, когда они говорят о жертвах и разрушениях на Украине. По его словам, они не проявляли такого гуманизма при освещении других конфликтов в мире, связанных с человеческими жертвами.

«Я сокрушаюсь и переживаю по поводу любой человеческой жизни, особенно человеческой жизни, которая потеряна в результате военных действий и ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре. Но давайте все эти вопросы рассматривать без двойных стандартов и по-честному», — цитирует ответ Лаврова на пресс-конференции «РИА Новости».

Лавров увидел двойные стандарты в отношении Запада к жертвам на Украине
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В то же время Лавров отметил, что западные СМИ и политики уделяли гораздо меньше внимания к гибели гражданского населения в конфликтах в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии.

«Есть гораздо более серьезные ситуации, на которые всем было наплевать, включая уважаемые СМИ <...>. Та истерика, которая сейчас разворачивается в западных политических кругах, которую пытаются навязать СМИ — ну сравните ее с тем, что было, когда США разбомбили Ирак. Когда сравняли Киркук в Ираке и Ракку в Сирии — десятками трупов лежали неделями», — привел примеры министр.

«Когда в неизмеримо больших количествах Запад положил, убил арабов в том же Ираке, в той же Ливии, той же Сирии или афганцев в Афганистане, я не припомню такой заботы о гражданском населении. То есть это, получается, люди второго, третьего, четвертого сорта. А вот украинцы, которые действительно «потомки древних римлян», как они сами говорят, видимо, заслуживают особой защиты по линии западных институтов и структур», — ответил Лавров.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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