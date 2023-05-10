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Володин объявил благодарность депутатам, подравшимся с украинцем на ПАЧЭС

Володин объявил благодарность членам делегации в ПАЧЭС за «отстаивание позиции» России
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил благодарность главе делегации России в ПАЧЭС (Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества) Ольге Тимофеевой и участнику делегации Валерию Ставицкому за профессионализм в отстаивании позиции страны. Об этом говорится на сайте Госдумы.

«Наши коллеги столкнулись с провокацией представителей киевского режима. Подобные выходки недопустимы. При этом ПАЧЭС, к сожалению, становится заложником разрушительной политики Вашингтона и Брюсселя», — отметил Вячеслав Володин.

Володин объявил благодарность депутатам, подравшимся с украинцем на ПАЧЭС
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4 мая в кулуарах саммита ПАЧЭС в Анкаре произошла драка между делегатами России и Украины. Инцидент произошел, когда глава российской делегации Тимофеева выступала перед камерами. За спину к ней зашел представитель украинской делегации и развернул флаг своей страны. Ставицкий вырвал флаг и попытался унести, после чего представитель Украины ударил его. В связи со случившимся Тимофеева заявила, что организация ПАЧЭС «сегодня находится в жесточайшем кризисе».

ПАЧЭС была создана в 1993 году, в ее состав входят делегации парламентов 13 стран — членов Организации черноморского экономического сотрудничества — Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины.

В конце прошлого года Россия решила не платить взносы в международную организацию, потому что Украина попыталась сорвать декабрьское заседание генассамблеи ПАЧЭС.

Теги
Вячеслав Володин ПАЧЭС драка
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