В конгресс США вновь внесли закон о признании России спонсором терроризма

Двухпартийная группа конгрессменов США во главе с членом Демократической партии Тедом Лье внесла на рассмотрение законопроект о признании России спонсором терроризма. Это уже второй раз, когда в конгресс США вносится такой проект, первый раз был в 2022 году.

В новом документе говорится о «неоднократной поддержке Россией негосударственных террористических групп до и во время конфликта на Украине».

Признание США какой-либо страны спонсором терроризма предполагает жесткие ограничения: запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и др. Эти меры уже действуют в отношении России из-за санкций. Кроме того, по закону в случае признания страны спонсором терроризма США могут вводить санкции против других государств, которые сохраняют с ней торговые отношения. Сейчас в американском списке спонсоров терроризма четыре страны: Сирия, Иран, КНДР и Куба.

В июле 2022 года сенат США принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию государством — спонсором терроризма. А в сентябре того же года сенаторы от Республиканской и Демократической партий США Линдси Грэм (штат Южная Каролина) и Ричард Блюменталь (штат Коннектикут) представили соответствующий законопроект.

При этом президент США Джо Байден тогда отрицательно ответил на вопрос, следует ли США признать Россию страной — спонсором терроризма. Блинкен говорил, что последствия западных санкций, введенных против России в ответ на военную операцию на Украине, практически равнозначны признанию Москвы спонсором терроризма.

В российском МИДе предупредили Вашингтон, что признание России «страной — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата».