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Сенаторы США внесли законопроект о признании России спонсором терроризма

Сенаторы от республиканской и демократической партий США Линдси Грэм (штат Южная Каролина) и Ричард Блюменталь (штат Коннектикут) представили законопроект о внесении России в список стран — спонсоров терроризма в обход позиции Госдепартамента, передает Politico.

«Мы прекрасно понимаем, что администрация придерживается иного мнения по этому вопросу. Со всем уважением, я не согласен», — сказал Блюменталь журналистам на пресс-конференции.

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Фото:Larry Downing / Reuters

Представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга 14 сентября говорил, что внесение России в этот перечень может привести к нежелательным последствиям. Такой же позиции придерживается Белый дом. При этом Прайс утверждал, что американская администрация обсуждает с конгрессом альтернативные меры.

Признание США какой-либо страны спонсором терроризма предполагает жесткие ограничения: запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и др. Эти меры уже действуют в отношении России из-за санкций. Кроме того, по закону в случае признания страны спонсором терроризма США могут вводить санкции против других государств, которые сохраняют с ней торговые отношения.

Сейчас в американском списке спонсоров терроризма четыре страны: Сирия, Иран, КНДР и Куба.

МИД России ранее называл включение в перечень «точкой невозврата» в двусторонних отношениях. Ведомство не исключало полный разрыв дипотношений, если решение будет принято.

Сенат США уже принимал соответствующую резолюцию в июле. В ней упоминалась «грубая сила», которую Россия «применяла против мирных жителей в ходе второй чеченской войны», а также поддержка Москвой «сепаратистов в актах жестокости против украинских мирных жителей в Донбассе» с 2014 года, отравление Скрипалей (в причастности к нему власти западных стран обвиняют российские спецслужбы) и действия российской армии на Украине в ходе специальной военной операции.

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Кроме того, документ содержал призыв к государственному секретарю США Энтони Блинкену внести Россию в список стран — спонсоров терроризма. Незадолго до этого он заявил, что последствия введенных против России санкций практически равносильны ее включению в список спонсоров терроризма.

Однако администрация США отказалась вносить Россию в список, сославшись на риск нежелательных последствий. Президент США Джо Байден в начале сентября говорил, что не считает эту меру необходимой.

Теги
законопроект терроризм США
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