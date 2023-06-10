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«Зеркало недели» узнало о лишении Медведчука звания академика

«Зеркало недели»: академия правовых наук Украины лишила Медведчука звания академика

Национальная академия правовых наук Украины лишила бывшего главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и экс-депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука звания академика, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источник в руководстве академии.

По словам собеседника издания, решение об исключении Медведчука из состава академии поддержали все 37 других академиков.

На том же собрании поднимался вопрос о лишения звания академика Дмитрия Табачника, который занимал пост министра образования и науки Украины при президенте Викторе Януковиче (2010-2014 годы), однако выяснилось, что он был исключен из состава академии с 2017 года.

Медведчук был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», запрещенной на Украине с июня 2022 года. Против него в стране возбуждено несколько уголовных дел. По обвинению в госизмене и нарушении законов ведения войны политика отправили под домашний арест, но в феврале 2022 года МВД Украины сообщило, что он сбежал. В апреле того же года СБУ доложила о задержании политика.

В сентябре 2022 года Украина передала России Медведчука в ходе обмена пленными. В феврале 2023 года политик рассказывал, что живет в Москве. До этого Верховная рада лишила его депутатского мандата, а Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против него и его жены Оксаны Марченко (ее объявили в розыск и арестовали ее активы).

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