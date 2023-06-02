На Украине арестовали активы жены Медведчука еще на $20 млн

Оксана Марченко (Фото: Алексей Голенищев / ТАСС)

На Украине арестовали активы жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на почти 740 млн грн (около $20 млн), сообщается в телеграм-канале Службы безопасности страны.

Речь идет об акциях в семи предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области: «Эксимнефтепродукт», «Синтез Ойл», «Синтез Транзит», «Укрлоудсистем», «Одеснефтепродукт», «Черноморский топливный терминал» и «Альбион Коммодитиз». По данным СБУ, долями в этих компаниях Марченко владела через офшорные структуры.

Как заявили в ведомстве, эти предприятия имеют стратегическое значение в транспортировке топлива и других критических грузов через Черное море. Арест этого имущества не даст перерегистрировать его на подставных лиц и в будущем позволит передать его в пользу государства, добавили в СБУ.

На Украине Марченко объявлена в розыск по делу о финансировании действий с целью захвата власти или изменения границ Украины. Как считает СБУ, она была причастна к организации сделки по «финансированию» Росгвардии и МВД России в Крыму.

По информации ведомства, Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд руб., задействовав для его создания активы трех подконтрольных инвестиционных компаний в Киеве. «Затем «крымская фирма» подписала соответствующие «охранные» соглашения со структурами Росгвардии и МВД России». Они якобы охраняли недвижимость Медведчука на полуострове. Компании Марченко также платили «налоги и сборы» в российский бюджет. Общая сумма произведенных платежей составляет более 50 млн грн (более 96 млн руб.), заявили в СБУ. По уголовному делу Марченко грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Муж Марченко Медведчук был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», запрещенной на Украине с июня 2022 года. Против него в стране возбуждено несколько уголовных дел. По обвинению в госизмене и нарушении законов ведения войны политика отправили под домашний арест, но в феврале 2022 года МВД Украины сообщило, что он сбежал.

В апреле того же года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Медведчука задержали. В сентябре 2022 года Медведчук покинул Украину в рамках обмена пленными с Россией.