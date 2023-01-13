Верховная рада лишила Медведчука мандата

Несколько дней назад Виктора Медведчука и еще трех депутатов Рады лишили украинского гражданства. Деятельность партии его партии приостановили в прошлом году. В сентябре Медведчук в рамках обмена был передан России

Виктор Медведчук (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

Верховная рада Украины лишила депутатского мандата политика и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), деятельность которой была приостановлена в прошлом году, Виктора Медведчука, сообщил в своем телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

Он также опубликовал фотографию с итогами голосования в украинском парламенте по этому вопросу. За лишение мандата Медведчука проголосовали 320 человек, против никто не выступил, не голосовали 14 депутатов.

Мандатов также лишили ранее входивших в ОПЗЖ депутатов Тараса Козака и Рената Кузьмина, нардепа Андрея Деркача, а также Андрея Аксенова, который сам попросил о сложении полномочий.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина. Решение принято на основании материалов СБУ и миграционной службы, пояснял украинский лидер.