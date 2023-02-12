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Медведчук рассказал о просьбе Порошенко к Путину «забрать Донбасс»

Медведчук рассказал о предложении Петра Порошенко Владимиру Путину «забрать Донбасс»
Порошенко не желал выполнять минские соглашения и даже пытался «отдать» Донбасс Владимиру Путину, рассказал Медведчук. По его словам, когда ранее Путин говорил, что Донбасс — это Украина, Порошенко «пытался от него сдыхаться»
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

Бывший президент Украины Петр Порошенко просил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и экс-депутата Верховной Рады Виктора Медведчука сказать президенту России Владимиру Путину, чтобы тот «забрал» Донбасс. Об этом Медведчук заявил в эфире белорусского телеканала СТВ.

Ведущая программы заявила, что «есть информация в СМИ» о разговоре, в ходе которого Порошенко «в открытую» заявил Путину, чтобы тот «забрал Донбасс». «Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи ему, пусть заберет», — ответил Медведчук.

По его словам, в те годы, когда состоялся такой разговор, Путин в интервью называл Донбасс частью Украины, а Порошенко пытался избавиться от этого региона. «Потому что он [Порошенко] понимал, что Донбасс ему не нужен. <...> Когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс – это Украина, Порошенко пытался от него, как говорят, сдыхаться [избавиться (укр.)]», — пояснил Медведчук.

Также политик рассказал о своей роли при подписании минских соглашений и отметил, что и в 2014-м, и в 2015-м соглашения могли быть выполнены украинской стороной «по одному щелчку», однако началась «политическая торговля» и их реализация была сорвана.

«Порошенко понимал, что эти территории никогда за него голосовать не будут. У него появились пассивность и апатия, и настроения урегулировать у него были в 2015-2017 годах. И когда в 2018 году в одной из бесед он сказал мне: все, эту историю надо заканчивать, мне надо в следующем году выиграть президентские выборы, а потом уже мы вернемся к этому и все урегулируем. Я сказал, что больше в его цирке не участвую, не собираюсь ездить в Минск, проводить переговоры по освобождению удерживаемых лиц и помогать в мирном урегулировании», — заключил Медведчук.

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Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе — в сентябре 2014 года были подписаны протокол и меморандум, а в феврале 2015 года — Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»), состоявший из 13 пунктов. «Минск-2» подписали после боев в Дебальцево, завершившихся успехом сил ополченцев и отступлением украинских сил.

Минские соглашения закрепляли прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. Так, Украина обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей с проведением местных выборов, после чего к Киеву должен был перейти контроль над границей регионов.

Закон об особом статусе Донбасса был принят на Украине в 2014 году и с тех пор ежегодно продлевался Верховной радой. Однако его вступление в силу связывалось с рядом предварительных условий, включая предварительное проведение выборов и вывод «незаконных вооруженных формирований».

22 февраля, за несколько дней до начала российской спецоперации на Украине, президент Владимир Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. «Теперь минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих республик», — сказал он.

Позже бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель, которые вместе с Путиным и Порошенко участвовали в подписании соглашений, рассказали, что Минск-1 и Минск-2 дали Украине время укрепить вооруженные силы страны и «на время остановили наступление россиян». 

Порошенко в конце января также заявил, что что считает соглашения успехом для его страны, поскольку они позволили Киеву провести ряд реформ и укрепить вооруженные силы. «Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», — указал он. Об своем отказе выполнять минские соглашения говорил и Владимир Зеленский.  

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Военная операция на Украине Петр Порошенко Виктор Медведчук Донбасс
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