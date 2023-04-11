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Политика ,  
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СБУ объявила в розыск жену Медведчука

СБУ объявила в розыск жену Виктора Медведчука Оксану Марченко
Оксана Марченко
Оксана Марченко (Фото: Алексей Голенищев / ТАСС)

Служба безопасности Украины объявила в розыск жену экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, телеведущую Оксану Марченко, следует из данных на сайте Министерства внутренних дел страны.

В карточке розыска говорится, что Марченко обвиняется по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). По информации из базы, она скрывается от органов досудебного расследования с 24 марта.

В конце марта украинский суд арестовал «скрытые» активы Марченко на сумму более 440 млн грн (около $11,9 млн). Решение касается 6,8% акций электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина в Запорожье. Долей, по данным СБУ, жена Медведчука владеет через три офшорных компании. Еще часть имущества Марченко, в том числе активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях на 5,6 млрд грн ($150 млн), арестовали в феврале.

Ведомство уведомило Марченко о подозрении в финансировании действий с целью захвата власти. В СБУ считают, что она финансировала Росгвардию и МВД России в Крыму. Компании телеведущей, названия которых ведомство не привело, в Ялте платили за охрану недвижимости Медведчука на полуострове, а также уплачивали налоги и сборы в российский бюджет. Общую сумму платежей спецслужба оценила более чем в 50 млн грн ($1,3 млн).

В мае 2021 года украинские власти обвинили Медведчука в госизмене и нарушении правил ведения войны, в качестве меры пресечения суд избрал ему домашний арест. В феврале 2022 года МВД Украины сообщило, что Медведчук сбежал из-под ареста. В апреле того же года СБУ доложила о его задержании.

В сентябре 2022 года Украина передала России Медведчука в ходе обмена пленными. В феврале 2023 года политик рассказал, что живет в Москве. Месяцем ранее Верховная рада лишила его депутатского мандата, а Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против него и Марченко.

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Теги
СБУ Украина Виктор Медведчук розыск
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